Terribile frontale frontale auto-moto a Tremosine | grave turista ferita anche la moglie

(Di giovedì 29 agosto 2024)(Brescia), 29 agosto 2024 - Drammatico schianto nel pomeriggio di giovedì 29 agosto a. Uno scoterone con a bordo una coppia di turisti tedeschi è entrata in rotta di collisione con un'che procedeva in direzione opposta e ora entrambi sono in ospedale (l'uomo ferito). L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 lungo via Dalco. Marito e, lui 63 anni, lei qualche anno in meno, procedevano in salita appunto in via Dalco, una via molto stretta, quando per ragioni in corso di accertamento si sono scontrati frontalmente con un'Audi, a sua volta guidata da untedesco, che scendeva. La centrale di prima emergenza Areu ha inviato due ambulanze, l'medica e due elicotteri, uno da Brescia e uno da Verona.