Spettacoli e rievocazioni La città in festa per il palio di San Rocco

(Di giovedì 29 agosto 2024) È tempo didel Perdono a Figline che si intreccia col 51°di San. Si parte domani alle 21 con la solenne processione delle quattro Contrade figlinesi e degli Sbandieratori dei Borghi e Sestieri, seguita dai festeggiamenti dei 20 anni del Calcit Valdarno in piazza Ficino con lo spettacolo della Talent Academy e la partecipazione del cantautore Aleandro Baldi. Conduce Mirko Bonatti. Sabato sarà possibile visitare l’Antica Spezieria del Serristori (prenotazioni: 055.9125303) mentre in piazza ci saranno i giochi di legno interattivi. Alle 21,30, in programma la rievocazione storica. Domenica appuntamento sportivo con la nona Smile Run dell’associazione ’Il sorriso di Enrico’, passeggiata di beneficenza intervallata da musica e intrattenimento in partenza alle 8,30 da piazza Ficino.