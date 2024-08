Fantastic Four | First Steps – I fan della Marvel festeggiano il look della Cosa accurata come nei fumetti

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 29 agosto 2024) Mercoledì è arrivata una grande sorpresa per i fan, quando sono trapelate nuove foto dal set die hanno rivelato il primo sguardo a quello che potrebbe essere il personaggio più atteso del prossimo film: Ben Grimm/La. Interpretato dalla star di “The Bear” Ebon Moss-Bachrach, le nuove immagini hanno rivelato uno scorcio dell’amato membrosquadra dalle tinte arancioni che potrebbe essere il più accurato deiche abbiamo visto finora in live-action e i fan sono entusiasti. Nelle foto – e nel successivo video – si intravede quello che sembra essere Moss-Bachrach mentre viene aiutato a indossare la maschera. L’attore è anche in quello che sembra essere un costume completo, con una tuta deii Quattro e persino delle mani arancioni e rocciose che sono brevemente visibili.