Corbo | Il Napoli ha il dovere di…

(Di giovedì 29 agosto 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto Antonio. Di seguito le parole del giornalista di Repubblica. “Il giudizio sull’organico di Conte? E’ positivo, sono arrivati e stanno arrivando molti giocatori interessanti, ora bisogna metterli in campo e farli giocare bene, ma questa sarà la parte più semplice perché Conte è un grande allenatore. Ilha messo Conte nelle migliori condizioni per lottare in campionato”. Questo“Con questi giocatori, ilha ildi lottare per il campionato insieme alle altre squadre. Ilè tra le migliori 5 di questo campionato, dunque lotterà. Credo che un napoletano su due stia pensando, o sognando, di vedere Victor Osimhen a riposo per un anno, ovvero, illo cede e lo tiene fermo per un anno.