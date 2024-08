Bucciantini | Blocco italiano decisivo per l’Inter Mentalità orientata a questo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 29 agosto 2024)ha ottenuto la vittoria dell’ultimo scudetto anche grazie a unvincente, quello degli italiani che compongono la sua difesa e il suo centrocampo. Di ciò ha parlato Marco. IL PUNTO –ha posto le premesse per la vittoria del suo ventesimo scudetto, equivalente alla seconda stella da esporre sulla propria divisa, con l’inserimento di undi calciatori italiani. Ciò lo si è reso evidente nel caso del reparto arretrato, con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni come titolari inamovibili e Matteo Darmian come jolly da poter impiegare sia come braccetto che come esterno destro. Anche a centrocampo è presente un nucleo di calciatori italiani di valore e dalla forte componente di interismo, con Nicolò Barella e Federico Dimarco in primo piano.