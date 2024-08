Ue Roberta Metsola nomina il cognato suo capo di gabinetto a quasi 20mila euro al mese Ci aveva già provato nel 2022

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) L’ufficialità arriva direttamente dal sito del Parlamentopeo: “La presidente del Parlamentopeo,, hato Matthew Tabone suodi”. Ciò che il portale istituzionale non dice, però, è che la politica maltese, riconfermata alla guida dell’emiciclo, non ha assunto solo colui che dal 2013 è un suo storico collaboratore, ma suo. E non è la prima volta che ci prova: logià fatto alla fine del, quando non era in carica nemmeno da un anno, ma le critiche, anche sull’onda del Qatargate che era appena esploso, la fecero desistere.