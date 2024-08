Non c' è ancora un nuovo James Bond E pure sulla Bond girl tutto in alto mare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il prossimo capitolo cinematografico dedicato ain. Dopo l'addio di Daniel Craig, non è statotrovato un suo successore pronto a vestire i panni dell'agente segreto più iconico della storia del cinema. Secondo i rumors sarà l'attore Aaron Taylor-Johnson. Ma i fan della saga si stanno chiedendo anche chi sarà la prossima ‘'. I bookmakers internazionali hanno lanciato il toto-nomi per chi dovrà accompagnare l'agente segreto più famoso della storia. Tra le favorite per il futuro 007 ci sono: la cantante Dua Lipa; Zendaya, celebre per il suo ruolo nella serie ‘Euphoria'; Sydney Sweeney, star di ‘Euphoria' e nei film ‘Immaculate' e ‘Tutti tranne te'; Nicola Coughlan, star della serie ‘Bridgerton'; Jodie Comer, recentemente al cinema con ‘The Bikeriders'; Kaya Scodelario, recentemente su Netflix nella prima stagione di ‘The Gentleman'.