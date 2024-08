Gli 8 album degli Oasis dal migliore al peggiore

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoled√¨ 28 agosto 2024) Ritorni. Di solito vanno in due modi. Liverpool contro Barcellona nelle semifinali della Champions League del 2019? Bene. Voldemort ? Male., riascoltiamo glie poi.. beh, stiamo a vedere. Intanto, hanno evitato la classica trappola del comeback in cui si pubblica nuova musica mae quindi ai concerti le nuove canzoni sono quelle in cui fare una pausa ‚Äútecnica‚ÄĚ o prendersi una pinta. In questo caso, puntano su un materiale preesistente che √® piuttosto eccezionale. Ma in questo catalogo dove sta il meglio e dove il peggio? Tutti ne discuteranno per un po', quindi vale la pena di riflettere subito su cosa vale la pena ripassare e cosa puoi permetterti di lasciare da parte. Ecco una guida per aiutarti a fare proprio questo: 8) Standing on the Shoulders of Giants Bada bene: un brutto√® comunque meglio della maggior parte dei dischi .