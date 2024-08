Da Bebe Vio a Manuel Bortuzzo gli altleti italiani alle Paralimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 28 agosto 2024) 141 atleti per 17 discipline. Così l’Italia si presentadi: due sport in più di Tokyo 2020 e 26 atleti in più rispetto all’edizione passata. Un record: mai si era vistauna delegazione così nutrita da parte dell’Italia. Una squadra che promette sorprese, perché agguerrita e forte di numerose vittorie, alla precedenti gare in Giappone, ma anche ai Mondiali. Le maggiori speranze di medaglia sono poste nella squadra di nuoto, ma i campioni e le campionesse promettono sorprese. Chi sono gli atletidiSono 17 dunque le discipline in cui 141 atletiproveranno a battere loro stessi e gli avversari.