Serie B1 | la ds Calamai inquadra le avversarie La Montesport riparte | Girone impegnativo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) LaMontespertoli si prepara alla prossima stagione inB1 e contemporaneamente alla squadra è stato provveduto a revisionare in parte anche lo staff. Il presidente della società è Giuseppe Corti con vicepresidente (colui che si occupa in prima persona della pallavolo) lo storico Raoul Ciambotti coadiuvato dalla coppia, ormai collaudata, composta dal direttore sportivo Rubinae dal team manager Massimo Vitrò. Questi ultimi due da fine aprile hanno lavorato alla nuova rosa, passando poi per la programmazione del precampionato e per il risolvere tutte le questioni tecniche e federali. Sempre dello staff fanno parte il dirigente Fabioche si occupa delle trasferte e delle riprese video e Giulia Bonin, new entry in casa, che si occuperà degli scout e della preparazione alle partite.