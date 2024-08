Previsioni meteo Milano e Lombardia dopo l’ondata di temporali tornano i 35 gradi Ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024-che hanno colpito lunedì Bergamasca e Bresciana e martedì 27 agosto il Milanese e la Brianza da domani – secondo Arpa- gradualmente, andrà a consolidarsi una nuova fase di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, che specie tra giovedì 29 e venerdì 30 riporterà i termometri intorno ai 35sulla pianura. RiCaronte Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma il ritorno dell'anticiclone Caronte, anche se, ci tiene a precisare, che in molte zone del Paese “non se n'è mai andato. È arrivato in Italia il 15 luglio e, da quel giorno, il caldo appiccicoso, afoso, e a volte estremo, ci ha accompagnati in un'estate da record.