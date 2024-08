Gravina | gare a mercato aperto? Proporrò cambiamento

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 agosto 2024) AGI - "Da parte nostra c'è assoluta contrarietà a fare si' che si giochi a. Questo alimenta delle storture in termini di identificazione da parte dei tifosi con il nostro gioco, ma soprattutto genera delle fibrillazioni tra tifosi e club che non possiamo permetterci e tollerare". Cosi' il presidente della Figc, Gabriele, nel corso dell'odierno punto stampa. "Questo è un tema che non interessa solo l'Italia - sottolinea- per cui l'unica via per uscire da questo equivoco è far sì che questa idea possa diventare maggioranza nel consesso della Uefa. Nelle prossime riunioni con l'Uefa mi permetterò di coinvolgere i colleghi di altre Federazioni per comprendere se questo possa essere un percorso condiviso per dare un riferimento di stabilità alla partenza delle competizioni".