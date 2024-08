Una vita da pendolare per allenarsi con la Juventus | chi è Nicolò Savona il debuttante lanciato da Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) “Da piccolino, tutti gli anni, prendevo la navetta e tornavo a casa tardi per potermi allenare“.conosce a memoria quella tratta Aosta-Torino in treno, ma ci arriveremo., fin dal suo arrivo nel mondo, aveva messo in chiaro le cose: “Gioca chi se lo merita”. Promessa mantenuta: perché dopo l’esordio di Samuel Mbangula dal primo minuto contro il Como, ora tocca proprio acontro il Verona, nel match valido per la seconda giornata di Serie A. “19.08.2024: Esordio e vittoria” aveva scritto il classe 2003 sui social dopo l’ingresso in campo all’Allianz Stadium alla prima di campionato (che già aveva assaporato nella finale d’andata della Coppa Italia di Serie C con la Next Gen contro il Vicenza). Una settimana dopo, ecco l’occasione nell’11 titolare al posto dell’infortunato Danilo. Unain bianconero: dalla Primavera fino alla prima squadra.