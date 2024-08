Sinner e il caso doping le sensazioni di Berrettini | Avevo visto qualcosa di diverso in lui non era il solito Ecco cosa ci siamo detti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 agosto 2024) “dinei suoi occhi, forse meno gioia del. Quando è uscito tutto ho capitostesse bollendo in pentola. È impressionante come abbia gestito tutto, ha fatto risultati grandissimi nonostante la situazione. Penso siano stati mesi difficili per lui“. Questo il commento di Matteo, in riferimento alla positività di Jannikal Clostebol – agente anabolizzante di alcune pomate o spray cicatrizzanti e sostanza proibita dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) perché dopante – per contaminazione involontaria. “Abbiamo parlato negli spogliatoi, solo guardandoci negli occhi abbiamo capito quanto sia stato difficile gestire questa situazione – ha svelato il tennista italiano ai microfoni di Sky Sport -. Anche in questi giorni sta gestendo il tutto in modo egregio, è impressionante alla sua età. Gli ho fatto i complimenti.