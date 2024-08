Dalla sciabola di Juric al fioretto di Vanoli | il bersaglio è sempre Cairo La Stampa

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2024)dialdi: il. Lo scrive Francesco Manassero sullanel giorno di Torino-Atalanta. Il presidente del Toro sarà assente durante la contestazione dei propri tifosi per la cessione inaspettata di Bellanova. Non se lo aspettava nemmenoche a distanza bacchetta il suo presidente. Il presidente è avvertito, adà fastidio la mediocrità La cessione di Bellanova. E una piazza in rivolta che ha preparato una dura contestazione al presidente. L’esordio di Paoloin campionato al Grande Torino è un concentrato di emozioni forti al termine di una settimana che ha riassunto un po’ la storia recente del Torino. E anche i motivi per i quali alla fine siaa metà del guado: troppo piccolo – nei progetti e nelle strategia – per fare il passo in avanti decisivo.