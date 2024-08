Servizio Civile a Roma ecco il nuovo bando

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di sabato 24 agosto 2024) È stato pubblicato ilavviso per partecipare ai vari programmi del Dipartimento per le Politiche Giovanili e ilUniversale. Ilè per la “selezione di 6.478 operatori volontari da impiegare in progetti diuniversale afferenti a programmi di intervento didigitale, diambientale e diper il Giubileo della Chiesa cattolica nonché di programmi di intervento diuniversale autofinanziati”. La data di scadenza per poter fare domanda è il 26 settembre entro le 14:00. Per poter partecipare ai progetti diUniversale, infatti, è obbligatorio presentare domanda. A, nello specifico, sono previsti dodici progetti suddivisi in vari programmi che impegneranno 162 ragazzi. L’età entro la quale si può partecipare è tra i 18 e i 28 anni.