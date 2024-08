Mkhitaryan | Aspettavamo da due mesi il ritorno a San Siro Taremi grande!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 24 agosto 2024) Henrikhsi è espresso nel pre-partita del match tra Inter e Lecce. LA DICHIARAZIONE – Henrikhsi è così pronunciato a Sky Sport nel pre-partita di Inter-Lecce: «da duequesta partita, dall’ultima giocata nella scorsa stagione. Volevamo giocare davanti ai nostri tifosi per divertirci. Abbiamo già dimenticato la partita contro il Genoa, ora dobbiamo essere focalizzati su questa partita ci siamo preparati bene.è timido fuori dal campo, ma in campo ha già dimostrato nelle prime tre amichevoli, anche se il livello non era della Serie A, di essere un gran giocatore spero che oggi ci faccia vincere. Contro il Lecce giocheremo il nostro gioco e faremo del nostro meglio».