Serie C NOW 2024 25 - Diretta Sky 1a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il countdown sta per terminare: laC NOW-25 è sempre più vicina al proprio fischio d’inizio con S.P.A.L. – Ascoli, gara che andrà in scena allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara il prossimo 23 agosto alle ore 20 insu Sky e in streaming su NOWLe due squadre tornano a calcare i campi dellaC a ben nove anni di distanza dall’ultimo confronto dell’otto febbraio 2015, quando al “Cino e Lillo Del Duca” i bianconeri superarono gli ospiti con il risultato di 2-1. Nella gara d’andata, invece, al “Paolo Mazza” furono gli spallini a imporsi sull’Ascoli per una rete a zero grazie alla firma di Mattia Finotto, autore dell’ultimo gol ufficiale dellaC NOW 2023-24 che regalò la promozione alla Carrarese.