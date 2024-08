LA DISCARICA di Iva Pezuashvili | recensione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’ultimo romanzo di IvaLa, edito da Voland, racconta la storia di una famiglia che, nell’arco di 24 ore, si scontra con la società georgiana, in continua trasformazione. Trama E’ il 9 Aprile del 2017 e a Tbilisi, come ogni anno, si celebra la giornata di commemorazione nazionale. Si ricordano le venti vittime causate dalla repressione di una manifestazione anti-sovietica da parte dell’Armata Rossa. Nel giro di 24h, viene presentata la vita di una famiglia che risiede nei sobborghi della città, detta “”: i coniugi Gheno e Mila, con i figli Zema e Lazare. Gheno è un eroe nazionale che ha combattuto per la sua patria contro i sovietici, ma vive il suo presente in totale smarrimento, in quanto non ha retto il cambiamento della società.