Italia terremoto nella notte | dove è successo

(Di venerdì 23 agosto 2024), alle 2:03, è stato registrato undi magnitudo 2,2 in provincia di Foggia. L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa cinque chilometri dal comune di Chieuti, un piccolo centro situatoparte settentrionale della regione. Il movimento tellurico, seppur lieve, è stato avvertito da alcuni residenti della zona, ma non si segnalano danni a persone o strutture. Le autorità locali stanno comunque monitorando la situazione per eventuali repliche o segnalazioni. Il sisma è stato rilevato dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che ha confermato l’assenza di allarmi per la popolazione.