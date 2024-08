Francia al via colloqui per governo Nuovo Fronte Popolare soddisfatto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 23 agosto 2024) Roma, 23 ago. (askanews) – Il, formazione che reclama la vittoria alle legislative francesi di luglio, si è detto “estremamente” dopo l’incontro di un’ora con il presidente Emmanuel Macron avvenuto all’Eliseo nel quadro delle “consultazioni” per la nomina di un premier. Lucie Castets, la candidata primo ministro delè “pronta” a “andare a costruire (coalizioni)” in vista della formazione di un, anche se il capo dello Stato potrebbe continuare nella sua “tentazione” di formare una propria squadra di. “Dopo due mesi, il presidente della Repubblica comincia a capire di aver perso le elezioni”, ha affermato Manuel Bompard, coordinatore di France Insoumise (FI) mettendo in guardia Macron da essere “selezionatore” piuttosto che un “arbitro”.