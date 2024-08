La verità di Piantedosi | Altro che discriminazione diamo più cittadinanze di tutti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) «La discussione va fatta, ma scevra da condizionamenti ideologici e alla luce di dati concreti e realistici che indicano qual è la realtà». L'intervento di Matteoal Meeting di Rimini è tutt'che banale. Il ministro dell'Interno partecipa al panel "Dal bisogno all'integrazione" e affronta di petto la domanda attorno alla quale la politica italiana, da destra a sinistra, si sta accapigliando in questi giorni: ius scholae sì o ius scholae no? Il titolare del Viminale cerca di riportarecon i piedi per terra, partendo appunto dai dati reali: «L'Italia riconosce nuovea stranieri in misura maggiore di altri Paesi europei, ad esempio quasi il doppio di quanto fa la Francia». Occorre, quindi, leggere questi numeri per comprendere di cosa stiamo parlando. Nel 2023 gli stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana sono stati quasi 200.000 (199.995).