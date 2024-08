Così ho cercato di rianimarlo | parla Matteo Ghidotti il bagnino che ha salvato il 13enne finito sott’acqua a Cremona

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)– Resta gravissimo, in Prognosi riservata e ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Bergamo, il tredicenne che martedì mattina dopo le 11 ha accusato un malore mentre era nella piscina dell’impianto sportivo Stradivari. A soccorrerlo, immediatamente nella vasca, era stato, 18 anni, iscritto al liceo delle Scienze umane ed Economico sociale Anguisola diil quale da poco meno di tre mesi lavora comenella struttura di via Milano. In quel momento stava controllando i ragazzi che si trovavano nella vasca da venticinque metri. Gli accompagnatori del gruppo tenevano d’occhio i ragazzi quando a un certo punto ci si è accorti che il(ospite di una comunità di disabili spesso presente allo Stradivari), ha accusato un malore ed è scivolato. Fortunatamente si trovava in un punto della vasca poco profondo.