Come è stato preso il boss Perricciolo | tradito da un Gps

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Fermo, 22 agosto 2024 – Gli è stata fatale la voglia di incontrare la moglie e le tre figliolette che non vedeva ormai da mesi. Un punto debole sul quale i carabinieri sapevano di poter contare, tanto da installare un tracciatore gps sull’auto della sua consorte. Uno stratagemma che èfondamentale per la cattura di Salvatore, il44enne della cosiddetta mafia della movida, latitante da sei mesi. Perriciolo era l’ultimo pezzo mancante di un sodalizio criminale, che operava principalmente nelle Marche, composto da sedici persone di diverse nazionalità, condannate in via definitiva con la conferma in Cassazione della condanna della Corte d’Appello di Perugia dell’ottobre 2022.