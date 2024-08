Oroscopo Branko mercoledì 21 agosto 2024 | Capricorno Sorprese in Arrivo 

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 21 agosto 2024) L’diper oggi,21Ariete Domani oscillerai tra sogni e realtà, con la possibilità di trasformare i tuoi desideri in realtà grazie all’impegno. Decidi il traguardo e seguilo, le stelle sono dalla tua parte. Toro Giornata intrigante per le relazioni. Se hai conosciuto qualcuno di recente, potresti approfondire il legame, trasformando un’amicizia in qualcosa di più. Gemelli Con la Luna contraria, meglio rimandare discussioni o impegni gravosi. Dedica la giornata al relax. Cancro La Luna e Venere favorevoli preannunciano una giornata promettente con buone notizie o opportunità. Leone Stelle favorevoli per la vita pratica, soprattutto per le libere professioni e le imprese familiari. Vergine La Luna opposta potrebbe portare provocazioni. Meglio lasciar correre.