Lorena Paolini trovata morta a Ortona Chieti | indagato il marito

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 – C’è unper la morte di, casalinga di 53 anni,domenica scorsa in fin di vita sul divano di casa sua a, nelno. Si tratta delAndrea Cieri. È stato lui, domenica mattina, di rientro da un funerale, a trovare la moglie agonizzante e a chiamare il 118. L’uomo è stato iscritto nel registro degli indagati dopo l’interrogatorio di stamattina in Procura a. Al suo arrivo Cieri è entrato in Procura da un ingresso secondario, accompagnato dal difensore Maddalena Di Gregorio. All'uscita non ha rilasciato dichiarazioni anche se il suo avvocato ha parlato di un atteggiamento "collaborativo" con i pm. In Procura in mattinata è arrivato anche il medico legale Cristian D'Ovidio che ha eseguito i primi accertamenti sul cadavere della 53enne.