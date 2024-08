Boom degli affitti brevi nel Varesotto | meno alberghi più b&b e avanzano i nuovi turisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Sei posti letto su dieci in provincia di Varese sono rappresentati dal settore extrero, rispetto al restante 40% che rimane ad appannaggiohotel. È il risultato di una crescita iniziata da diversi anni, con un vero e proprionel 2023. L’extrero, che consiste principalmente in, bed & breakfast e case vacanza, sta dunque superando in modo significativo l’offertaera tradizionale. Dalle 907 strutture del 2019, per un totale di 14.412 letti, si è passati alle attuali 1.873, più del doppio, con 18.610 letti complessivi. Sono invece 145 le struttureere, lo stesso numero di 5 anni fa. A commentare i dati di Polis Lombardia è il presidente dell’associazione BBVarese Alfredo Dal Ferro.