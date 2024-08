Veliero affondato a Palermo | le ricerche si intensificano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 20 agosto 2024): lesi. Ripresi all’alba le operazioni di sub e sommozzatori Continuano senza sosta le operazioni di ricerca e recupero a seguito del tragico naufragio delavvenuto al largo di. Le autorità competenti, in collaborazione con squadre di sub e sommozzatori altamente specializzati, stanno lavorando incessantemente per individuare i corpi dei dispersi e per recuperare il relitto, lo yatch Bayesian, che si è inabissato sui fondali, a circa 50 metri di profondità. Nella giornata di ieri, lunedì 19 agosto, i sub hanno recuperato il corpo di un componente dell’equipaggio, il cuoco Ricardo Tomas, ma non erano riusciti ad andare oltre il ponte di comando, ostacolati della presenza di suppellettili che impediscono il passaggio. Nel relitto sarebbero intrappolati i corpi di altre 6 persone.