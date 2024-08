Raddoppio dell’acquedotto Peschiera Coldiretti Lazio | Rischi per il futuro agricolo del territorio

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 agosto- “Da tempo apprendiamo notizie in merito alla importantissima messa in sicurezza e aldel– Capore, ritenuta la più significativa opera idraulica d’Europa. Da una prima analisi dei Dpcm emanati, però, non ci sembra che sia prevista una concreta programmazione per la compensazione sostenibile delle risorse idriche ad un, che non solo garantisce acqua potabile alla città di Roma, ma dovrà anche sopportare gli ingentissimi lavori infrastrutturali”. Così il presidente di, David Granieri, che in merito ha chiesto un incontro al Commissario Straordinario grandi opere, l’ingegner Massimo Sessa.