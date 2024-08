Luca Ceribelli è il nuovo campione del mondo di Pokémon | È stato il momento più bello ora torno a casa a finire la tesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Era dal 2013 che un italiano non saliva sul tetto deldei. È successo oggi, di, per la seconda volta: l’azzurroè ildeldiScarlatto e Violetto. Il 21enne bergamasco ha conquiil tanto agognato titolo dopo un’accesissima finale contro il giapponese Yuta Ishigaki. “È difficile descrivere come mi sono preparato, mi sono allenato e vi posso assicurare che con i miei amici ho sentito come tutto fosse possibile. Grazie a tutta la community italiana”, ha spiegato, che è diventato il secondo italiano in assoluto a vincere i Campionati deldidopo Arash Ommati nel 2013. E poi aggiunge: “Non riesco a pensare ad altro che allo schermo che dice che ho vinto. Èilpiù importante di tutti“.