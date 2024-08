I rinforzi inviati da Putin Giovani allo sbaraglio fatti subito prigionieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ottaviani Sono, il più delle volte non hanno mai preso in mano un’arma. Arruolati a forza e mandati in prima linea, dove l’auspicio migliore è finiredel nemico. I metodi di arruolamento da parte di Mosca sono noti fin dall’inizio della guerra in Ucraina. Con l’operazione delle truppe di Kiev nella regione di Kursk sono riemerse tutta la fragilità e la crudeltà di quella che dovrebbe essere una grande potenza globale. Da giorni i canali Telegram dei media indipendenti, come il Moscow Times, avevano denunciato la massiccia presenza di coscritti fra gli oltre 5.000 soldati che il Cremlino ha inviato al confine per cercare di arginare l’avanzata delle truppe di Kiev. È stato calcolato che i militari professionisti, o almeno quelli che hanno ricevuto un training in grado di affrontare una situazione di guerra, siano appena il 20%.