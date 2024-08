Gaetano escluso da Conte il messaggio social fa discutere | frecciatina al Napoli?

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Gianluca, fuori dai convocati per Verona-, pubblica un post enigmatico suiper la società azzurra? NOTIZIE CALCIO-Il futuro di Gianlucaalsembra sempre più incerto, con il centrocampistadai convocati per la sfida contro il Verona. Antonio, nonostante le limitate opzioni a centrocampo, ha deciso di lasciare fuori il giovane partenopeo; una scelta che fa riflettere sul destino del giocatore, già vicino al Parma e ora possibile obiettivo del Cagliari. In risposta alla situazione,ha pubblicato unsui suoi profiliche ha fattoi tifosi: “Il silenzio è una scelta saggia. Molte volte le persone ci danneggiano così tanto che vorremmo dire loro quello che si meritano, ma non ne vale la pena. Ognuno ha la sua visione dei fatti. Sarà il tempo a rimettere tutto a posto”.