A Sydney Sweeney è stato offerto il ruolo di Black Cat in Spider-Man 4? RUMOR

(Di lunedì 19 agosto 2024) AildiCat in-Man 4?Un altro giorno, un’altra indiscrezione sul casting di, e questa volta alla giovane e richiestissima star di Anyone But You sarebbe stata offerta la possibilità di interpretare un personaggio di cui è stata fan-cast per diverso tempo. Secondo My Time To Shine Hello,avrebbe ricevuto l’offerta di interpretareCat, la Gatta Nera in-Man 4. Naturalmente,è già apparsa in Madame Web della Sony Pictures neldi-Woman, ma abbiamo già sentito che ha avuto colloqui con i Marvel Studios per undiverso. Inoltre, la pessima performance al botteghino di Madame Web rende altamente improbabile un sequel, e non crediamo che la Sony o la Marvel decidano di rivisitare questi personaggi in altri progetti.