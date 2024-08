Quanto è pericoloso il ragno violino e cosa fare in caso di morso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Roma, 17 agosto 2024 – All’anagrafe scientifica si chiama Loxosceles rufescens ma è comunemente conosciuto come. Le cronache pugliesi oggi raccontano di un ragazzo di 23 anni morto in Puglia apparentemente per le conseguenze di un suo. Ulteriori approfondimenti medici potranno dire qualdi più sulle cause di questo decesso. Nell'attesa:sappiamo circa la pericolosità di questo insetto? Innanzitutto una premessa: il numero accertato di persone morse dalin Italia è basso e ultimamente non si è registrato un aumento dei casi. A sottolinearlo è l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana. Il Centro Antiveleni del Policlinico Gemelli conferma che da sempre è presente in Italia, le sue punture non sono una novità. Si tratta di una specie schiva, tanto che gli appassionati lo chiamano il “eremita”.