Ferragosto da brividi sul Lago di Albano | quattro persone salvate dalla Polizia di Stato

(Di sabato 17 agosto 2024) Intervento provvidenziale di un ispettore della Squadra Fluviale in soccorso di un pedalò in difficoltà Unche difficilmente dimenticheranno i due uomini e le due donne salvati dalle acque deldiil pomeriggio del 15 agosto. Isi trovavano a bordo di un pedalò quando la situazione ha improvvisamente preso una piega pericolosa. Tutto è iniziato mentre un ispettore della Squadra Fluviale della Questura di Roma, libero dal servizio, stava trascorrendo il pomeriggio a bordo di un battello turistico, godendosi una tranquilla mini crociera sul. La sua attenzione è stata attirata da un pedalò che, nonostante la distanza, gli è subito sembrato in difficoltà. Grazie alla sua esperienza, il poliziotto ha notato che l’imbarcazione stava imbarcando acqua, e gli occupanti erano già visibilmente in preda al panico.