Emergenza incendi nella Valle dell’Irno | azioni concrete a Baronissi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 16 agosto 2024) Il Comune diha lanciato un’iniziativa urgente per affrontare l’che ha devastato la nostra amata, causando danni ambientali incalcolabili. Per fronteggiare questa crisi, è stata proposta la creazione di un tavolo tecnico intercomunale che coinvolga tutti i comuni della, con l’obiettivo di sviluppare una strategia condivisa per la prevenzione e la gestione degli. Rimboschimento delle aree colpite Parte dell’iniziativa include un piano straordinario di rimboschimento delle aree colpite e un rafforzamento della vigilanza, fondamentale per prevenire ulteriori tragedie. Questo è il momento di unirci per proteggere e ricostruire il nostro territorio. L’impegno comune di tutti noi è essenziale per ricreare un ambiente sano e resiliente per le future gener