La Lampo Meridien è al lavoro Caccia aperta a un centravanti

(Di giovedì 15 agosto 2024) È iniziata a ritmi sostenuti la preparazione agonistica del. Sotto l’attenta guida del tecnico Federico Magrini continuano le sedute di allenamento che vedono impegnati i componenti della rosa. In ordine di ufficializzazione il direttore sportivo Elio Rinaldi ha comunicato l’accordo raggiunto con i gemelli Niccolò e Lapo Ferrucci. Entrambi classe di nascita 2005 sono stati confermati rispetto alla passata stagione. È arrivata la conferma anche del giovane portiere Tirabasso, che ha disputato un’ottima stagione. Squadra quindi quasi al completo per mister Magrini. All’appello manca una punta. La società è impegnata in sede di calcio mercato, è solo questione di ore presto e sapremo il nome della nuova punta. Ilè stato inserito nel girone di coppa Italia con Larcianese e Marginone 2000. L’obiettivo non facile è quello di andare avanti nella Coppa.