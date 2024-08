Rozzano precipita dal quarto piano | due chiamate al 112 prima del volo C’è l’ipotesi del tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 agosto 2024)(Milano) – Telefonate al 112. Nessuna voce femminile ma “rumori di fondo“. Il numero da cui era partita la richiesta di aiuto, per due volte, come ricostruito in seguito, era di Ana Paula, la donna di 33 anni di origine peruviana che lunedì notte, appena dopo quelle, èta daldi una palazzina Aler di via Palme a. Resta ricoverata in gravi condizioni, in prognosi riservata all’ospedale Humanitas, dopo ildi 17 metri. Ascoltato il compagno di lei, ventottenne di origine ecuadoriana, che quella notte era in casa. E che ha chiamato a sua volta il 112 per chiedere di soccorrere la donna dopo la caduta. Ora la procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo per. Il pm Antonio Cristillo potrebbe decidere di iscrivere nel registro degli indagati il ventottenne.