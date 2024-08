14 agosto 1893 nasce a Parigi la prima targa delle auto della storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Firenze, 142024 - Il 14del, esattamente 131 anni fa, è una data storica per il mondo, perché quel giorno una ordinanzaPrefettura distabilì che "ogniveicolo meccanico dovrà recare su unametallica, in caratteri visibili e leggibili, il nome e il domicilio del suo proprietario e il numero distintivo indicato nella richiesta dirizzazione". Con la nascitatarghe, e anchenumerazione distintiva, si aprì dunque quel giorno laeramotorizzazione esua regolamentazione. Nella citata 'ordonnance'Prefettura si regolarono "l'esercizio e la circolazione, su strade pubbliche, ae nella giurisdizionePrefettura di Polizia, diveicoli meccanici, diversi da quelli utilizzati per l'esercizioferrovie in concessione" con la nascita, quindi, anche del primo CodiceStrada.