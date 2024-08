Nail tattoo | anche le unghie si possono tatuare

Leggi tutta la notizia su amica

Se vi piacciono i tatuaggi piccoli e cercate qualcosa che si veda ma non troppo, il consiglio è di optare per un. Uno dei prima a far approdare questo trend su Instagram è stato il tatuatore delle celeb Jon Boy. A differenza di quelli realizzati sulla pelle, questi sono indolori perché l'inchiostro viene iniettato sullo strato più superficiale e duro dell'unghia. Per questo motivo, non sono del tutto permanenti infatti vanno via man mano che l'unghia cresce e quindidurare dai quattro ai sei mesi.