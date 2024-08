Cerimonia di chiusura Olimpiadi | perchè la regia francese non ha inquadrato gli italiani?

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2024) “Ci stiamo spostando, magari per sbaglio laora ci inquadra“. Sono le parole espresse durante una diretta social da Fefe De Giorgi, CT dell’Italia maschile di pallavolo durante una diretta social nel corso delladidelledi Parigi 2024. Una battuta che però descrive realmente quanto accaduto: degli, alladidelle, neanche l’ombra. Laha ‘dimenticato’ di inquadrare la compagine azzurra nonostante i due splendidi portabandiera, Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, coppia anche nella vita privata. Aver guadagnato 40 medaglie, 12 delle quali d’oro, non è bastato a ricevere nemmeno un’inquadratura, come testimoniato dalle tante lamentele social.