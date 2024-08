Bagnaia e Marquez che mazzata | la sentenza è durissima in casa Ducati

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 12 agosto 2024)inche colpisce Francescoe Marce riguarda il titolo della MotoGP La MotoGP riprenderà il prossimo 18 agosto al Red Bull Ring, in Austria, per quello che sarà il primo Gran Premio della seconda parte di stagione. Jorge Martin è l’attuale leader del Mondiale, con un +3 su Francescoda difendere e incrementare.per(LaPresse) Ilveggente.itLa caduta di Pecco nella sprint in Gran Bretagna, la quarta stagionale sul breve, ha influito di molto il suo weekend. E’ proprio questo il punto debole della stagione di, che nella sprint non riesce a essere continuo a differenza della gara dove si è dimostrato il più costante. Marc, invece, è chiaramente troppo indietro per pensare di superare ben tre piloti candidati al titolo.