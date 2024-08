La boxe fuori dai Giochi | tam tam impazzito che cosa può accadere

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Il caso Imane Khelif e quello della taiwanese intersex a Parigi 2024 potrebbe avere conseguenze serie sul mondo della. Adesso infatti inizia la lotta per l'inclusione dellaaidi Los Angeles del 2028, dopo che una velenosa controversia di genere ha acceso si questo sport riflettori che certo non desiderava. Il pugilato è un punto fermo delle Olimpiadi moderne, ha debuttato nel 1904 ed è stato disputato in ognida allora, tranne che nel 1912. Muhammad Ali, Sugar Ray Leonard, Floyd Mayweather e Lennox Lewis, per citarne solo alcuni, hanno tutti iniziato alle Olimpiadi. Eppure quando si terranno le Olimpiadi di Los Angeles, non è detto che saranno in programma. A quanto pare al centro dei problemi dellac'è una disputa prolungata mai chiusa tra il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e l'International Boxing Association (IBA) guidata dalla Russia.