Vernissage Il Giorno dei fiori appuntamento sabato 17 agosto a Cusano Mutri

(Di sabato 10 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti172024, dalle ore 18:00 alle 21:00 la suggestiva cornice di Piazza Roma aospiterà ildi presentazione del libro per bambini “Ildei. Un viaggio nell’Infiorata di”. Le illustrazioni e il testo, firmati da Antonella Vitelli, raccontano la storia di Emma, una giovane appassionata di botanica la cui vita si trasforma grazie al suo straordinario talento di riconoscere il luogo di origine deiattraverso il loro profumo. Un olfatto che le consente di visualizzare terre lontane, mai conosciute e calpestate. Nata e cresciuta in un villaggio inglese vicino a Cambridge, la sua esistenza si intreccia con la natura, la musica dei Pink Floyd e le passeggiate nel celebre The Orchard Tea Garden.