Probabili formazioni Lecce-Mantova | trentaduesimi Coppa Italia 2024 2025

(Di sabato 10 agosto 2024) Ledi, match deidi finale di. La partita è in programma alle 18:30 di lunedì 12 agosto nella cornice del Via del Mare, che di recente ha ospitato l’amichevole col Nizza, persa 3-2. In quell’occasione a mettersi in mostra è stato il nuovo acquisto Marchwinski, autore di una doppietta. Spesso idi finale offrono l’occasione ai volti nuovi di mettersi in luce. Ilha trovato un nuovo gioiello? Lo scopriremo presto. Di fronte unneopromosso e a caccia subito di imprese. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Luca Gotti e Davide Possanzini.– Ballottaggio tra Rafia e Marchwinski. Dubbio anche tra Banda e Gallo. Krstovic sicuro di un posto in attacco.– Spazio al 4-3-3. Galuppini, Mancuso e Fiori i principali candidati in attacco.