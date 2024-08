Parigi 2024 Palmisano | Ci abbiamo provato come squadra e non ci siamo mai arresi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) “Ho abbandonato ogni comfort, ho ignorato il dolore, sono andata avanti per un obiettivo più grande: il senso di realizzazione, l’onore di aver dato tutto, e la crescita personale che deriva dall’aver perseverato, “nonostante tutto”.” Inizia così il post su Instagram di Antonella, che fa un bilancio delle Olimpiadi di. “In ogni passo, dopo un ritiro nella gara individuale, mi sono messa in gioco, e quando ho tagliato il traguardo, ho capito che il vero successo non è solo nella vittoria, ma nell’essere stata disposta a sacrificare tutto per arrivarci – aggiunge -. Ho avuto questa seconda possibilità, cinon cimai, lo dovevamo a noi stessi Massimo (Stano, ndr). Nulla da recriminarci“.