LIVE Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’australiana Mackenzie balza in testa nel boulder

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.40 25 anche per la francese Bertone, punteggi alti in questo avvio, tocca alla giapponese Ai Mori, favorita per l’oro. 10.35 Ottimo 24.9 per McNeice, 25 perche va in, ora la francese Bertone. 10.30 9.5 per la coreana Seo nella prima delle quattro prove diin programma, ora McNeice (regno Unito). 10.25 Qualche minuto di ritardo per l’inizio del programma. 10.15 Inizia ilcon la coreana Seo. 10.05 Si parte tra 10 minuti al sito d’di Bourget. 09.55 Si partirà alle ore 10.15 con le quattro prove diche getteranno poi le basi per il lead delle 12.35 al termine del quale sarà definita la graduatoria finale della specialità.