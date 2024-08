Il giorno dell’esordio D’Aversa scuote l’Empoli | Meno errori e più tenacia Tiriamo fuori la qualità

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Il tempo delle amichevoli è finito, da stasera la posta in palio inizia a contare. La sfida di oggi al Castellani-Computer Gross Arena contro il Catanzaro vale infatti l’accesso ai sedicesimi di Coppa Italia (in caso di parità al 90’ subito rigori). È bene ricordare chenon ha particolari velleità su questa competizione, ma esordire con il piede giusto davanti al proprio pubblico sarebbe una buona iniezione di fiducia. Senza dimenticare che gli azzurri falliscono da due stagioni la qualificazione: l’anno scorso ko in rimonta contro il Cittadella e quello prima sconfitta ai supplementari contro la Spal.