Ginnastica ritmica le Farfalle faranno sognare l’Italia? Medaglia olimpica possibile ma è lecito osare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Il triennio delleè stato decisamente tribolato: dopo aver conquistato ladi bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nostra Nazionale Italiana diè rimasta giù dal podio nel concorso generale dei Mondiali 2022 (pur vincendo il giorno seguente la finale di specialità con i cinque cerchi) e nell’all-around dei Mondiali 2023, dove è comunque riuscita a strappare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Risultati non all’altezza del talento di questo gruppo, che è stato sicuramente destabilizzato dal caso abusi che ha travolto il movimento e la Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani (ormai lasciato alle spalle). Alessia Maurelli e compagne hanno dovuto affrontare situazioni estremamente difficili e in pedana hanno faticato a esprimere ladi cui sono capaci, pur mantenendo un livello tecnico di primissimo piano.