Bancarotta a Rimini sequestrati immobili per 17 milioni di euro | quattro indagati

(Di sabato 10 agosto 2024), 10 agosto 2024 – Sequestro d’urgenza preventivo da 17di. I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al decreto di sequestro convalidato dal gip di 41 unitàari tra uffici, stabilimenti industriali e terreni edificabili.gli, tra cui 3 consulenti finanziari con uffici in Svizzera ed Emirati Arabi ma operativi anche sul territorio nazionale nelle province di Roma,e Cosenza. Le indagini hanno consentito di disarticolare un piano criminoso volto a sottrarre l'intero patrimonioare di una importante società riminese, in liquidazione giudiziale, operante nel commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli per aziende della grande distribuzione.